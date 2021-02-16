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WarSpot

Япония получила новую партию конвертопланов Osprey

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Источник изображения: warspot.ru

Япония продолжает вооружаться американскими конвертопланами. Вчера, 14 февраля, YouTube-канал Defense Flash News опубликовал видео выгрузки на военной базе Ивакуни пяти единиц V-22B Block C.

Первые два конвертоплана V-22B Block C были доставлены Сухопутным силам самообороны Японии в мае прошлого года. В общей сложности японская армия заказала 21 конвертоплан. Изначально Минобороны Японии планировало приобрести 17 единиц, но позже увеличило запрос. В мае 2015 года Конгресс США одобрил продажу на сумму порядка $3 млрд, а в 2019 году был подписан ещё один контракт на сумму более $500 млн. В стоимость сделки включены конвертопланы модификации V-22B Block C, приборы ночного видения для экипажей, радиолокационное оборудование и лётные тренажеры.

Выгрузка конвертопланов V-22B Osprey в Ивакуни

Bell V-22 Osprey — американский конвертоплан, сочетающий преимущества самолёта и вертолёта (в частности, возможности вертикального взлёта и посадки, а также высокой скорости полёта). Аппарат был разработан компанией Bell Helicopter в 80-е годы и поступил на вооружение американской армии в 2005 году. На сегодняшний день его десантная модификация MV-22A является одним из самых востребованных летательных аппаратов Корпуса морской пехоты и используется для переброски десанта и перевозки грузов.

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Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Textron
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