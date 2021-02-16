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Сербия увеличит финансирование вооруженных сил

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

ЦАМТО, 15 февраля. Президент Сербии Александр Вучич 7 февраля посетил учения Vrh Koplja 2021, по результатам которых заявил, что власти Сербии намерены ассигновать дополнительные средства для развития Вооруженных сил страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, учения были проведены на базе "Растко Неманич" в Панчево с привлечением 72-й бригады специальных операций. По информации А.Вучича, на вооружении бригады имеется 10 многоцелевых бронированных машин BOV M16 "Милош" с колесной формулой 4х4 и пять вооруженных наземных ДУМ "Мали Милош". Как планируется, до конца года формированию будут поставлены еще 20 ББМ M16.

Кроме того, 6 февраля министр обороны Сербии Небойша Стефанович сообщил сербской газете "Политика", что во втором квартале этого года Сербия получит еще четыре модернизированных истребителя МиГ-29, подаренных Беларусью, в результате чего их общее количество достигнет 14 ед. Министр отметил, что остальные 10 самолетов проходят модернизацию на территории страны. Работы над МиГ-29 должны быть завершены к июню. В 2021 году будут поставлены еще 19 основных боевых танков Т-72Б1МС и 20 модернизированных бронированных разведывательных машин БРДМ-2М, в результате чего их число достигнет 30 ед.

В текущем году Сербия также получит переносные зенитные ракетные комплексы "Мистраль-3" французского производства, а к концу года количество 155-мм самоходных гаубиц NORA-B52 M15 национального производства на вооружении ВС Сербии будет увеличено с шести до 18 ед.

А.Вучич объявил о планах Сербии по увеличению финансирования ВС в тот же день, когда местные СМИ сообщили о получении письма от президента США Джо Байдена, призывающего Сербию признать независимость Косово. По заявлению А.Вучича, Сербия по-прежнему не признает Косово в качестве независимого государства. Сербские официальные лица рассматривают модернизацию ВС не только в контексте обеспечения безопасности самой Сербии, но также сербов, проживающих в регионе, особенно сербских меньшинств в Косово и Черногории. Усиление Вооруженных сил сопровождается дипломатическими усилиями, направленными на укрепление взаимоотношений с США, Россией, Китаем, ЕС и НАТО, а также балансированием между этими странами и организациями.

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