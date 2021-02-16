Началось изготовление наземной инфраструктуры для спутников "Арктика-КН"

Срок активного существования аппаратов составит 8 лет

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Барл" приступила к изготовлению наземной инфраструктуры для космической группировки "Арктика-КН". Об этом сообщил генеральный конструктор АО "НПК "Барл" Валерий Лабутин.

"Началось изготовление наземной инфраструктуры [группировки "Арктика-КН"], и начали изготовление нагрузки для данного космического аппарата", - сказал Лабутин в рамках круглого стола комитета Совфеда по экономической политике о перспективах коммерческих космических программ.

Как уточняется в презентации Лабутина, разрешение спутников группировки будет составлять 40 метров в видимом диапазоне и 60 м - в ИК-диапазоне. Срок активного существования аппаратов составит 8 лет.

"На космические аппараты также будет установлена аппаратура AIS, которая позволит получать информацию о маршрутах следования судов", - говорится в презентации.

В октябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина рассказал о планах создать группировку спутников "Арктика-КН" для наблюдения за акваторией Северного морского пути. По его словам, она будет способна получать информацию в различных диапазонах и может быть создана в рамках государственно-частного партнерства.