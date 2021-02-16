"Калашников" получил первые зарубежные заказы на АК-19

МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. Зарубежные заказчики проявили интерес к новым автоматам АК-19, первые заявки начали поступать в концерн "Калашников", сообщает РИА Новости.

Новый российский тип оружия будет представлен 21-25 февраля в Абу-Даби на международной оружейной выставке IDEX-2021.

Как уточнил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов, АК-19 использует патрон 5.56х45 миллиметров, который используется в НАТО, и ориентирован на внешний рынок.

Среди потенциальных заказчиков присутствуют несколько стран с Ближнего Востока.

Как добавили в концерне, автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.

Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. Производитель заявляет об эффективности АК-19 в условиях жаркого влажного климата и запыления.

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