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ТАСС

Корабли ВМФ России вышли в Аравийское море на учения "Аман-2021"

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Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.
Источник изображения: министерство обороны России

По данным Минобороны, участники учений отработают совместное противодействие пиратству, досмотровые операции и выполнят стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Отряд кораблей ВМФ РФ вышел в Аравийское море для участия в морской фазе учений "Аман-2021". Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, отряду кораблей в составе фрегата "Адмирал Григорович", патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" и спасательного буксира СБ-739 вместе с другими странами-участницами учений предстоит в течение двух дней отработать взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей и провести тренировки по совместному маневрированию.

По данным Минобороны, также участники учений отработают совместное противодействие пиратству, досмотровые операции и выполнят стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения по надводной мишени типа Killer Tomato на дистанции около 5 км.

Россия принимает участие в учениях по приглашению пакистанской стороны. Они продлятся до 16 февраля.

Военно-морские учения "Аман-2021", проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми. Прибывшие на учения страны участвуют в них самостоятельно.

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Страны
Пакистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
22160
Военные учения
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