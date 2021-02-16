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Российская газета

Проблемы с истребителем F-35 подрывают боеготовность ВВС США

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F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: rg.ru

Пентагон не может объявить истребитель F-35A полностью боеспособным из-за проблем с двигателем.


Журнал Military Watch описал проблемы F-35A, из-за которых Пентагон вынужден отложить заявление о полной боеспособности истребителя. В военном ведомстве недовольны двигателем F135. Он является ключевой причиной низкой боеготовности самолета.

Но проблемы не только в качестве двигателей, но в их количестве. Компания Pratt & Whitney не способна поставлять их в нужном объеме. Острая нехватка связана с тем, что F-35 производится в огромных масштабах. В течение последних нескольких лет он был единственным истребителем, выпускаемым в США.

Между тем его летно-технические характеристики вызвал резкую критику со стороны официальных лиц, в том числе нескольких министров обороны.

Одной из нерешенных проблем с двигателем F135 является перегрев покрытия лопаток турбины. В результате они трескаются, а это означает, что двигатели необходимо выводить из эксплуатации раньше, чем планировалось. Кроме того, F-35 оказался очень требовательным к техническому обслуживанию по сравнению с F-16, для замены которого он и создавался. Эксплуатационная стоимость нового истребителя составляет 31000 долларов в час, в то время как у F-16 этот показатель равен 7700 долларов.

Неизвестно, когда будут решены проблемы с боеготовностью F-35. В итоге ВВС США планируют сократить более трети запланированных заказов на самолет и вместо этого закупить улучшенные варианты F-16. А если учесть, скоро исполнится 50 лет с момента его первого полета, это не сулит ничего хорошего для программы по созданию F-35.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
F135
Компании
Pratt&Whitney
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