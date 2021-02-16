ВВС Болгарии получили все 8 модернизированных в Беларуси штурмовиков Су-25

Первый завершивший капитальный ремонт и модернизацию на АО "558 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25К ВВС Болгарии (бортовой номер "246", заводской номер 25508110046). Барановичи (Белоруссия), сентябрь 2020 года.

ЦАМТО, 15 февраля. Военно-воздушные силы Болгарии получили все 8 прошедших капитально-восстановительный ремонт на предприятии ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь) штурмовиков Су-25.

Как сообщает Scramble Magazine, последний Су-25К (б.н. 254) в цифровой цветовой гамме был доставлен на авиабазу "Безмер" 11 февраля. После завершения оценки полученных отремонтированных и модернизированных самолетов ВВС Болгарии рассмотрят возможность отправки в Барановичи еще шести Су-25 (4 Су-25К и 2 Су-25УБК) по имеющемуся опциону. На данный момент не решены финансовые параметры такого соглашения (прим.ЦАМТО: также ЕС введены санкции в отношении белорусского ОПК).

Правительство Болгарии одобрило финансирование ремонта и продления сроков эксплуатации штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии в размере 82,5 млн. левов (49,2 млн. долл.) в конце ноября 2018 года. Всего по условиям контракта ремонт должны были пройти 8 состоящих на вооружении самолетов (6 одноместных самолетов Су-25К и 2 двухместных Су-25УБК).

Подрядчиком для выполнения работ по модернизации штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии по итогам проведенного тендера было выбрано ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь). Министр обороны Красимир Каракачанов утвердил сделку с белорусским предприятием своим приказом от 16 ноября 2018 года.

Ремонт длительное время не начинался из-за того, что власти и банки Болгарии не могли определиться, могут ли быть штурмовики временно отправлены в Республику Беларусь, в отношении которой ЕС постоянно продлевает эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для "внутренних репрессий". Поскольку до конца 2018 года платежи по контракту не были произведены, сумма была перенесена на 2019 год.

В результате, в 2019 году парламент Болгарии одобрил внесение поправок в национальное законодательство, что позволило Министерству обороны Болгарии оформить временное разрешение на вывоз Су-25 в Республику Беларусь, куда первые самолеты были отправлены в августе 2019 года.

После капитального ремонта ресурс фюзеляжей Су-25 продлен на 800 летных часов, а турбореактивных двигателей Р-95Ш – на 500 часов. Это позволит ВВС Болгарии эксплуатировать Су-25 до 2027-2028 гг. с потенциальной возможностью еще одного продления срока службы на 10 лет, что потребует еще одного капитального ремонта планера и двигателя.

Военно-воздушные силы Болгарии получили первый Су-25 на авиабазе "Безмер" 21 сентября 2020 года. Официальное повторное принятие на вооружение после сборки и испытаний трех штурмовиков состоялось 25 октября 2020 года, еще трех машин двумя партиями – в декабре 2020 года.

Предполагается, что МО Болгарии будет поддерживать в боеспособном состоянии авиационную технику советского производства до закупки новых боевых самолетов. В результате капитально-восстановительных работ самолеты получили дополнительные боевые возможности: расширен арсенал применяемых боеприпасов, повышена точность поражения наземных целей при увеличении дальности.

Начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов в ходе посещения 10 декабря 2020 года авиабазы в Безмере заявил: "это наглядный пример консенсуса между политическим и военным руководством страны относительно того, куда вкладывать средства, когда после тщательного анализа делается правильный инвестиционный выбор и достигаются необходимые результаты".

На проведенном брифинге было заявлено, что навигационная система Су-25 была полностью модернизирована, включая возможности спутниковой навигации. Это обеспечивает большую информированность пилота при выполнении поставленных задач. Возможности использования ракетного вооружения были значительно расширены, заменена двуканальная радиосвязь, позволяющая одновременно поддерживать обмен данными с наземной и морской составляющей. Все эти и другие внедренные системы делают модернизированный Су-25 гораздо более эффективным в решении основных задач по оказанию непосредственной авиационной поддержки, изоляции района боевых действий и обеспечению ведения боя подразделениями сухопутных и морских частей.