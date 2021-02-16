"Калашников" впервые представит за рубежом АК-19

Автомат уже вызвал интерес у ряда заказчиков из стран Ближнего Востока

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Мировая премьера автомата АК-19 состоится на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщила в понедельник Группа компаний (ГК) "Калашников".

"Автомат уже вызвал интерес у ряда заказчиков стран Ближнего Востока, применяющих патроны 5,56х45 мм", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов отметил, что АК-19 использует патрон 5.56х45 мм, "принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире", и подчеркнул: "Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок".

"Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", - сказал Тарасов, которого цитирует пресс-служба.

АК-19 создан на основе автомата АК-12, который был принят в Вооружённых силах РФ в 2018 году.

"АК-19 оснащён планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.