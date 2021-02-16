Войти
Интерфакс-АВН

"Калашников" впервые представит за рубежом АК-19

388
0
0
Презентация нового автомата АК-19
Презентация нового автомата АК-19.
Источник изображения: РИА Новости

Автомат уже вызвал интерес у ряда заказчиков из стран Ближнего Востока

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Мировая премьера автомата АК-19 состоится на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщила в понедельник Группа компаний (ГК) "Калашников".

"Автомат уже вызвал интерес у ряда заказчиков стран Ближнего Востока, применяющих патроны 5,56х45 мм", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов отметил, что АК-19 использует патрон 5.56х45 мм, "принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире", и подчеркнул: "Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок".

"Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", - сказал Тарасов, которого цитирует пресс-служба.

АК-19 создан на основе автомата АК-12, который был принят в Вооружённых силах РФ в 2018 году.

"АК-19 оснащён планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
16.02.2021
В "Калашникове" рассказали о новом автомате АК-19
16.02.2021
"Калашников" сообщил о первых заявках от инозаказчиков на новый автомат АК-19
12.02.2018
Министерство обороны России заключило контракт на поставку новых ручных пулеметов РПК-16
23.06.2015
BI: РФ есть что противопоставить НАТО в ключевых видах военной техники
24.02.2015
Минобороны РФ выберет автоматы по программе "Ратник" в декабре 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны