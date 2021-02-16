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РИА Новости

"Калашников" получил первые заявки на автомат АК-19 под патроны НАТО

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Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020"
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. "Калашников" получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

АК-19 впервые представят за рубежом на международной оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби.

"АК-19 использует патрон 5.56х45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", - сказал Тарасов, слова которого приводят в пресс-службе "Калашникова".

Как добавили в концерне, автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.

Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

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