Войти
Российская газета

Все радары СПРН заменят на РЛС типа "Воронеж"

451
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

Все дальние радиолокационные станции российской системы предупреждения предупреждения (СПРН) в перспективе планируется заменить на РЛС типа "Воронеж", работающие в разных диапазонах.

- Станции "Воронеж" современнее, экономичнее, интеллектуальнее и технологичнее. Они созданы по технологии высокой заводской готовности - ее можно сравнить с конструктором, элементы которого изготавливаются по блочно-модульному принципу. На объекте остается собрать их в нужной последовательности. В четыре-пять раз по сравнению с радарами прежнего поколения снизилось энергопотребление, втрое сократилось время ввода в строй, уменьшились и размеры необходимой для возведения станции площадки. Кроме того, эти РЛС могут модернизироваться в процессе эксплуатации, улучшая свои характеристики, - рассказал в интервью "Красной звезде" начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении ВКС РФ полковник Андрей Ревенок.

Сейчас в составе наземного эшелона СПРН работают десять дальних радаров - в том числе три советские РЛС: модернизированная станция "Днепр" на Кольском полуострове, "Дарьял" в Коми и "Волга" в Беларуси. Стратегией развития системы предусмотрено создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля по границам РФ за счет новых станций типа "Воронеж". Двухдиапазонный комплекс строится под Воркутой, близ Мурманска будет развернута РЛС "Воронеж", работающая на сантиметровых волнах. До 2030 года запланированы модернизация ряда действующих радаров и строительство новых в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.

Также будет усиливаться и совершенствоваться космический эшелон СПРН


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Дарьял
Днепр
Проекты
СПРН
Похожие новости
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
26.02.2016
Увидят все за шесть тысяч километров
30.05.2013
РЛС "Воронеж" накроет всех
22.06.2012
Выследить ракету
07.03.2012
Роль статиста не для России
28.12.2011
Полное прикрытие гарантируем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны