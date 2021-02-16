Все радары СПРН заменят на РЛС типа "Воронеж"

Все дальние радиолокационные станции российской системы предупреждения предупреждения (СПРН) в перспективе планируется заменить на РЛС типа "Воронеж", работающие в разных диапазонах.

- Станции "Воронеж" современнее, экономичнее, интеллектуальнее и технологичнее. Они созданы по технологии высокой заводской готовности - ее можно сравнить с конструктором, элементы которого изготавливаются по блочно-модульному принципу. На объекте остается собрать их в нужной последовательности. В четыре-пять раз по сравнению с радарами прежнего поколения снизилось энергопотребление, втрое сократилось время ввода в строй, уменьшились и размеры необходимой для возведения станции площадки. Кроме того, эти РЛС могут модернизироваться в процессе эксплуатации, улучшая свои характеристики, - рассказал в интервью "Красной звезде" начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении ВКС РФ полковник Андрей Ревенок.

Сейчас в составе наземного эшелона СПРН работают десять дальних радаров - в том числе три советские РЛС: модернизированная станция "Днепр" на Кольском полуострове, "Дарьял" в Коми и "Волга" в Беларуси. Стратегией развития системы предусмотрено создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля по границам РФ за счет новых станций типа "Воронеж". Двухдиапазонный комплекс строится под Воркутой, близ Мурманска будет развернута РЛС "Воронеж", работающая на сантиметровых волнах. До 2030 года запланированы модернизация ряда действующих радаров и строительство новых в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.

Также будет усиливаться и совершенствоваться космический эшелон СПРН

Антон Валагин