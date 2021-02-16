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Известия.ru

«Прогресс МС-16» вышел на орбиту

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Корабль «Прогресс МС-16» успешно вышел на орбиту. Согласно плану полет до МКС займет два дня, сообщает телеканал «Известия». Корабль доставит на станцию почти 2,7 т. грузов, в том числе питьевую воду, оборудование, топливо и одежду. Экипаж получит приборы для детального изучения утечки воздуха. В конце миссии «Прогресс» отстыкуется вместе с модулем «Пирс», который использовался для выходов в открытый космос. Летом отсек заменит новейший модуль «Наука».

Корабль «Прогресс МС-16» успешно вышел на орбиту. Согласно плану полет до МКС займет два дня, сообщает телеканал «Известия». Корабль доставит на станцию почти 2,7 т. грузов, в том числе питьевую воду, оборудование, топливо и одежду. Экипаж получит приборы для детального изучения утечки воздуха. В конце миссии «Прогресс» отстыкуется вместе с модулем «Пирс», который использовался для выходов в открытый космос. Летом отсек заменит новейший модуль «Наука».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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