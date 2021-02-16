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WarSpot

Индия вооружается обновлёнными танками Arjun

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Источник изображения: warspot.ru

Похоже, что Индия довела до ума свой танк Arjun. Вчера, 14 февраля, премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно передал в войска первый из 118 танков Arjun версии Mark 1A.

Церемония прошла в Ченнаи, столице штата Тамилнад, где находится завод, на котором ведётся производство танков Arjun. Всего в рамках контракта для ВС Индии планируется построить 118 танков Arjun Mark 1A, ранее известных как Arjun Mk-2.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует первый Arjun Mark 1A в войсках

Источник изображения: twitter.com/narendramodi

Танк Arjun Mark 1A был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mk-1, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, применённых в Arjun Mark 1A, Минобороны Индии отказывалось заказывать крупносерийную сборку этой боевой машины. В Минобороны насчитали 93 недоработки, самой значимой из которых оказался «лишний вес» танка. Масса почти в 68 т делает Arjun Mark 1A одним из самых тяжёлых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности авиатранспортировки. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mark 1A почти непреодолимым препятствием: большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной машины.

Первый Arjun Mark 1A индийской армии

Источник изображения: twitter.com/narendramodi

В Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) указывают, что танк прошёл 14 значительных усовершенствований, к которым стремилась армия, что сделает его «самым мощным и защищённым танком в арсенале армии». На вооружении индийской армии состоят около 3700 танков, большинство из которых — советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Изначально планировалось, что Минобороны Индии закупит до 2000 новых танков собственного производства, но первый заказ ограничился 118 единицами. Поставка отечественных танков была анонсирована ещё в 2019 году, но для подписания контракта индийская армия требовала внедрить ряд доработок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
DRDO
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