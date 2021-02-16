В Минобороны прошло совещание по оснащению ВС РФ тренажерами

ЦАМТО, 15 февраля. В Министерстве обороны прошло совещание по вопросу состояния имеющихся в Вооруженных Силах и потребности в новых тренажерах и учебно-тренировочных средствах.

На совещании были обсуждены вопросы обеспеченности тренажерами, их исправности и соответствия поступающей в войска новой технике. Одним из основных вопросов, поднятым на совещании, стал вопрос подготовки мест размещения учебно-тренировочных средств.

По результатам совещания было определено, что имеющиеся и планируемые к поступлению в ближайшее время в ВС РФ тренажеры и учебно-тренировочные средства, их состояние и функционал, обеспечат высокий уровень практических навыков подготавливаемых на них специалистов.

Вместе с тем, было дано указание при проектировании учебно-тренировочных средств делать акцент на минимизацию времени переподготовки обучающихся на этих средствах военнослужащих на реальные образцы вооружения и военной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.