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ЦАМТО

На Филиппины прибыл второй фрегат УРО класса "Хосе Рисаль"

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Источник изображения: Фото: twitter.com

ЦАМТО, 15 февраля. На Филиппины прибыл фрегат УРО (151) "Антонио Луна" класса "Хосе Рисаль", построенный южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI).

По информации командования ВМС Филиппин, корабль вошел в территориальные воды страны в районе острова Мавулис (муниципалитет Итбаят, провинция Батанес) 7 февраля, а 9 февраля его встретил ранее поставленный головной фрегат серии (151) "Хосе Рисаль". В ходе церемонии встречи облет корабля совершили вертолет AW-109 и три легких боевых самолета FA-50 ВВС Филиппин. Спустя сутки , 10 февраля, корабль прибыл на базу Субик-Бей (Филиппины), где экипаж и прибывшие специалисты Hyundai Heavy Industries (HHI) пройдут обязательный карантин. Официальная церемония приемки будет проведена позднее.

(151) "Антонио Луна" является вторым фрегатом класса "Хосе Рисаль", построенным в Республике Корея судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries. Инспекционная группа ВС Филиппин приняла корабль в Ульсане 28 января 2021 года. Фрегат покинул Ульсан 5 февраля. Передача корабля была реализована на один месяц раньше указанной в контракте даты поставки (6 марта).

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на строительство двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Корабли предназначены для противолодочной, противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Головной корабль серии, (151) "Хосе Рисаль", был введен в боевой состав ВМС Филиппин 10 июля 2020 года. Резка стали для второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, закладка киля прошла 23 мая 2019 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

Компания-подрядчик, Hyundai Heavy Industries (HHI), выполняла работы с опережением графика, и ожидалось, что корабль будет поставлен заказчику в сентябре 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 поставка была перенесена на октябрь 2020 года, а затем – на февраль 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AW-109
FA-50
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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