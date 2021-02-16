Ракетно-космический щит страны отмечает полувековой юбилей

ЦАМТО, 15 февраля. Ровно пятьдесят лет назад на боевое дежурство заступила совершенно новая, неимоверно сложная и исключительно важная стратегическая оборонительная система вооружения, которая включала в себя наземные РЛС, систему передачи данных и командный пункт.

Главной задачей этой системы являлось обнаружение возможного налета баллистических ракет на Советский Союз и страны Варшавского договора, формирование соответствующих сигналов предупреждения и доведение их до высшего политического и военного руководства страны. Это была одна из первых систем вооружения, в которых эти задачи решалась полностью в автоматическом режиме. Главными требованиями, предъявляемыми к СПРН, были – высочайшая достоверность обнаружения налета баллистических ракет вероятного противника и исключение формирования и выдачи ложной информации.

За прошедшие годы, не прерывая боевого дежурства, система предупреждения о ракетном нападении прошла несколько этапов модернизации с использованием новейшей элементной базы. В ее состав были введены более мощные радиолокационные станции и космический эшелон, включающий в себя группировку специальных космических аппаратов и наземных пунктов управления.

Сегодня развитие системы переживает стремительный этап высокотехнологического развития. Завершается развертывание сети радиолокационных станций нового поколения, созданных по технологии высокой заводской готовности. Создано сплошное двухдиапазонное радиолокационное поле, позволяющее обеспечить непрерывный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.

Свой полувековой юбилей боевые расчеты системы предупреждения о ракетном нападении встречают на боевых постах интенсивными учебными тренировками. Для повышения профессиональной подготовки офицеров боевые расчеты СПРН ежедневно проводят тренировки на специализированных учебно-тренажерных комплексах. С помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов моделируются самые сложные условия обстановки в установленных зонах ответственности наземных и космических средств системы, в ходе которых боевые расчеты отрабатывают выполнение жестких нормативов по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов и формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления.

В ходе несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Всего за весь период функционирования национальной системы предупреждения о ракетном нападении обнаружены более 2000 пусков отечественных и зарубежных баллистических ракет и около 1000 запусков ракет космического назначения.

За полувековую историю боевыми расчетами не было допущено нарушения боевой готовности системы предупреждения о ракетном нападении, а на оповещаемые пункты военного и государственного управления ни разу не была выдана ложная информация предупреждения о ракетном нападении.

Справочно:

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в режиме постоянного боевого дежурства решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны г.Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для российской системы контроля космического пространства.

В состав СПРН входят:

- первый (космический) эшелон, состоящий из группировки космических аппаратов, предназначенных для обнаружения стартов баллистических ракет с территории любого государства в реальном масштабе времени;

- второй (наземный) эшелон, включающий сеть наземных радиолокационных станций (РЛС), которые обнаруживают ракеты в полете на дальности до 6000 км.

Объекты наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении расположены на всей территории страны от Калининградской области до Красноярского края и Заполярья. Такой географический размах оперативного построения наземного эшелона СПРН связан со спецификой решаемых задач. В первую очередь, с необходимостью обеспечить требуемое время предупреждения о ракетном нападении, которого военно-политическому руководству страны будет достаточно для принятия решения на ответно-встречные действия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.