В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный РТК

ЦАМТО, 15 февраля. В интересах войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс МРК-РХБЗ. Работа по его созданию осуществляется предприятиями промышленности.

Новый РТК предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению радиационной, химической и биологической разведки на местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

В мирное время данный комплекс можно будет применять в случае возникновения (ликвидации последствий) аварий на РХБ опасных объектах.

В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.