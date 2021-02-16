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ТАСС

Генконструктор сообщил, что модернизация частей СПРН не нарушает ее работу

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РЛС ВЗГ "Воронеж"
РЛС ВЗГ "Воронеж".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

По словам Сергея Сапрыкина, система предупреждения о ракетном нападении способна отследить пуски ракет из любой точки земного шара, в том числе из районов боевого патрулирования атомных подводных лодок

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Модернизация радиолокационных станций (РЛС), входящих в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), не мешает выполнению функций всей системы. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин.

"Система предупреждения о ракетном нападении всегда стоит на боевом дежурстве. Непрерывно, круглосуточно. Это очень важная ее особенность. Текущая модернизация составных частей, ввод в строй новых объектов в космосе и на Земле ни на мгновение не нарушает боевой цикл. При этом обеспечивается ее развитие, опережающее развитие соответствующего вооружения потенциальных противников", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС гендиректор РТИ Павел Лаптаев сообщил, что готовится проект модернизации радиолокационных станций российской системы предупреждения о ракетном нападении. В частности, планируется использование вычислительных мощностей типа ЦОД (центр обработки данных), искусственного интеллекта (машинного обучения), анализа big data. Это позволит существенно ускорить определение характеристик и типа обнаруживаемых объектов, направление их полета.

На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

Отслеживание пусков ракет из любой точки мира

Сапрыкин сообщил, что российская система предупреждения о ракетном нападении успешно отслеживает все ракетные пуски из любой точки земного шара, а также следит за целями в околоземном пространстве.

"Обнаруживаем все, что "шевелится" в космосе, в пределах прямой видимости над горизонтом и в атмосфере тоже", - сказал он.

По его словам, система способна отследить пуски ракет из любой точки земного шара, в том числе из районов боевого патрулирования атомных подводных лодок, находящихся в мировом океане.

Российская система предупреждения о ракетном нападении призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. Она состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления.

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Страны
Россия
Проекты
AI
СККП
СПРН
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