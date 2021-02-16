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Российская газета

Подводный беспилотный аппарат "Сарма" создадут в России

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Источник изображения: Фон перспективных исследований

Подводный беспилотный аппарат "Сарма" подготовят к серийному производству в 2024 году. Его можно будет использовать для транспортировки грузов, обслуживания систем наблюдения и освещения подо льдом.

Прототип будет готов в нынешнем году, в 2022-м планируют создать головной образец, а в 2023-м - силовые установки и аппаратуру. Это и завершит создание беспилотника, сообщил заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Александр Ведров. Об этом пишет "Интерфакс".

Заместитель гендиректора также добавил, что беспилотник станет универсальным. Он будет состоять из модулей, которые можно наращивать под определенные цели и задачи.

Предполагаемая дальность плавания "Сармы" - до 8,5 тысячи километров, автономность - до 90 суток при условии оснащения энергоустановкой на базе электрохимических генераторов и системой криогенного хранения и подачи реагентов.

Между тем, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований, руководитель направления физико-технических исследований Игорь Денисов уже отмечал, что " Сарма" - проект фонда, направленный на создание испытательной платформы-демонстратора необитаемого подводного аппарата большой автономности. Работы по его созданию идут по графику.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ФПИ
Проекты
НПА
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