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Российская газета

Погоню истребителя за крылатой ракетой показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

ВМС США опубликовали редкие кадры погони палубного истребителя F/A-18E Super Hornet за крылатой ракетой Tomahawk, запущенной с крейсера типа Ticonderoga. Время и место съемки, а также название стрелявшего корабля не сообщаются.

Подобное взаимодействие авиации и флота применяется для видеофиксации с воздуха ракетных запусков и происходит повсеместно - в том числе и в армии России. Однако снятые кадры предназначены для служебного пользования и обычно не публикуются.

Догнать крылатую ракету для Super Hornet - несложная задача. Максимальная скорость основного палубного истребителя ВМС США около 2000 километров в час, в то время как дозвуковой Tomahawk может разогнаться только до 880 км/ч.

Следом американский флот опубликовал еще один эффектный ролик: залповый пуск истребителями управляемых ракет "воздух-воздух".



Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-18
Super Hornet
Проекты
Ticonderoga
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