Погоню истребителя за крылатой ракетой показали на видео

Палубный истребитель F/A-18E Super Hornet сопровождает запущенную с крейсера крылатую ракету. Видео: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/wnNKHIRj45 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 15, 2021

ВМС США опубликовали редкие кадры погони палубного истребителя F/A-18E Super Hornet за крылатой ракетой Tomahawk, запущенной с крейсера типа Ticonderoga. Время и место съемки, а также название стрелявшего корабля не сообщаются.

Подобное взаимодействие авиации и флота применяется для видеофиксации с воздуха ракетных запусков и происходит повсеместно - в том числе и в армии России. Однако снятые кадры предназначены для служебного пользования и обычно не публикуются.

Догнать крылатую ракету для Super Hornet - несложная задача. Максимальная скорость основного палубного истребителя ВМС США около 2000 километров в час, в то время как дозвуковой Tomahawk может разогнаться только до 880 км/ч.

Следом американский флот опубликовал еще один эффектный ролик: залповый пуск истребителями управляемых ракет "воздух-воздух".

Антон Валагин