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Известия.ru

«Роскосмос» запустит 12 ракет «Союз-2» в 2021 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в текущем году намерена запустить с космодрома Байконур 12 ракет «Союз-2». Об этом 15 февраля сообщил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

«Это и федеральные пуски, и коммерческие — OneWeb (британский оператор глобальной спутниковой связи. — Ред.)», — сказал Мухамеджанов в эфире Youtube-канала «Роскосмос ТВ».

Мухамеджанов также отметил, что площадка полностью готова для пусков, боевой расчет в наличии и ждет выполнения работы, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день с Байконура стартовала ракета «Союз -2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16».

Отмечается, что грузовой корабль стартовал с площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток»). Это первый старт корабля к Международной космической станции (МКС) в 2021 году.

Российские члены экипажа МКС-64 готовятся к прибытию нового транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», который доставит 2,5 т различных грузов: топливо, дополнительные запасы азота, питьевую воду, различное оборудование и материалы, а также ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации мест утечки воздуха в модуле «Звезда».

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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