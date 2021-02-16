Войти
ТАСС

Рогозин: пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" прошел штатно

453
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Егор Алеев / РИА Новости

По словам главы Роскосмоса, солнечные батареи и другие элементы корабля раскрылись

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", прошел штатно. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник.

"Пуск [прошел] штатно. Корабль отделился в расчетное время", - написал Рогозин в своем телеграм-канале. По словам главы Роскосмоса, солнечные батареи и другие элементы корабля раскрылись.

Ранее в госкорпорации сообщили, что специалисты главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции в Королеве приступили к управлению полетом корабля "Прогресс МС-16".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 07:45 мск. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Сближение "Прогресса МС-16" с МКС пройдет по двухсуточной схеме: стыковка корабля к модулю "Пирс" запланирована на 09:20 мск в среду.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

Изначально запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16" планировался в декабре 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
16.02.2021
С Байконура стартовала ракета с грузом для МКС
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
24.07.2020
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с космодрома Байконур
21.07.2020
Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовый стол Байконура перед запуском "Прогресса МС-15"
02.08.2019
Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны