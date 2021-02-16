Рогозин: пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" прошел штатно

По словам главы Роскосмоса, солнечные батареи и другие элементы корабля раскрылись

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", прошел штатно. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник.

"Пуск [прошел] штатно. Корабль отделился в расчетное время", - написал Рогозин в своем телеграм-канале. По словам главы Роскосмоса, солнечные батареи и другие элементы корабля раскрылись.

Ранее в госкорпорации сообщили, что специалисты главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции в Королеве приступили к управлению полетом корабля "Прогресс МС-16".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 07:45 мск. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Сближение "Прогресса МС-16" с МКС пройдет по двухсуточной схеме: стыковка корабля к модулю "Пирс" запланирована на 09:20 мск в среду.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

Изначально запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16" планировался в декабре 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.