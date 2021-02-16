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ТАСС

Космический грузовик "Прогресс МС-16" утопит стыковочный модуль МКС перед запуском "Науки"

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Компьютерное изображение внешнего вида Российского сегмента МКС после присоединения модуля «Наука»
Компьютерное изображение внешнего вида Российского сегмента МКС после присоединения модуля «Наука».
Источник изображения: wikipedia

Российский космонавт Павел Виноградов отметил, что на базе модуля "Наука" будет разворачиваться дальше вся программа российского сегмента

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" уведет с Международной космической станции (МКС) стыковочный модуль "Пирс" для последующей установки на его место многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом в понедельник заявил заместитель руководителя летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия", российский космонавт Павел Виноградов в прямом эфире Роскосмос ТВ.

"Безусловно, у этого грузовика есть свои уникальные задачи, которые нам придется выполнять в этом году. Связано это прежде всего с тем, что планируется пуск нашего модуля МЛМ. Этот грузовик должен освободить, увезти модуль, на место которого придет МЛМ", - сказал Виноградов.

Он пояснил, что на базе модуля "Наука" будет разворачиваться дальше вся программа российского сегмента.

"В этом же году планируется к МЛМ еще один модуль, на котором будет шесть стыковочных узлов, разных, больших, универсальных", - сказал космонавт.

"Прогресс МС-16"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в понедельник в 07:45 мск со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Она вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16". Впервые после ноября 2018 года полет российского грузового корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Пирс" запланирована примерно на 09:20 мск в среду.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1,4 тонны различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

После завершения своей миссии "Прогресс МС-16" отстыкуется от МКС вместе с "Пирсом" и сведет его с орбиты, чтобы освободить место на станции для нового модуля "Наука", запуск которого должен состояться в текущем году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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