Китай провел успешный перехват баллистической ракеты.

Согласно западным источникам, в начале февраля текущего 2021 года Министерство обороны Китая сообщило об успешном тестовом перехвате модели баллистической ракеты средней дальности на полпути её траектории. По утверждениям официальных лиц, проведенное испытание носило чисто оборонительный характер и не служит сигналом для какой-либо страны. Как известно, ракеты средней дальности наземного базирования стоят на вооружении соседней Индии, а также, как ожидается, в будущем могут быть развернуты армией США в Восточной Азии. Последнее стало возможным после выхода Вашингтона из Договора о РСМД, который запрещал ему применение такого оружия.

Заявление МО КНР вызвало озабоченность в Вашингтоне, поскольку технологии, необходимые для перехвата баллистических ракет средней дальности на средине дистанции их полета, также имеют широкое применение в космической войне и могут использоваться для сбивания вражеских спутников. Запуск противоракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Названный космодром играет ключевую роль в испытаниях нового оружия для ракетных сил Народно-освободительной армии Китая.

С целью наблюдения за проводимыми испытаниями недалеко от Тайюаня США развернули один из трех самолетов-разведчиков RC-135S Cobra Ball. Хотя его полет и проводился в международном воздушном пространстве, бортовое были специально сконфигурировано для сбора разведывательной информации о пусках ракет. Это указывает на то, что США, вероятно, заранее знали о проводимом испытании. Соответственно, более тщательная оценка возможностей Китая в области ПРО позволит США разработать меры противодействия перехвату своих ракет и спутников.

Системы ПВО Китая

Как известно, Китай при содействии России стремится создать потенциал раннего предупреждения об ударах западных баллистических ракет. Хотя по оценкам западных специалистов Поднебесная опередил Россию в ряде ключевых технологических областей, КНР все еще отстает в своих стратегических возможностях ПВО/ПРО и ядерного сдерживания. На сегодня российские системы ПРО С-500 и А-235, считаются самыми мощными в мире и хорошо подходят для нейтрализации космических и гиперзвуковых целей. Эксперты полагают, что в ближайшие годы Китай также развернет больше этих типов вооружений.

По материалам ресурса militarywatchmagazine.com