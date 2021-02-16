Новые РЛС типа "Воронеж" заменят все действующие радиолокационные станции

Они решают задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения об ударе по пунктам государственного и военного управления

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Все действующие радиолокационные станции (РЛС) типа "Днепр", "Дарьял" и "Волга" будут заменены на новые РЛС типа "Воронеж". Об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил полковник Андрей Ревенок.

"В перспективе новыми РЛС типа "Воронеж" планируется заменить все действующие станции типа "Днепр", "Дарьял" и "Волга", - сообщил Ревенок в интервью газете "Красная звезда".

Станции системы предупреждения о ракетном нападении решают задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения об ударе по пунктам государственного и военного управления. Они также выдают данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении России составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж".