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bmpd.livejournal.com

Создание в Японии нового самолета радиоэлектронной борьбы

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Министерство обороны Японии сообщило 10 февраля 2021 года, что японское оборонное закупочное агентство Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) выдало корпорации Kawasaki Heavy Industries (KHI) первоначальный контракт на сумму 15 млрд иен (143,1 млн долл) на начало реализации программы создания для Военно-воздушных Сил самообороны Японии нового самолета радиоэлектронной борьбы на базе нового японского среднего военно-транспортного самолета Kawasaki С-2.

Проектный облик создаваемого корпорацией Kawasaki Heavy Industries для ВВС Сил самообороны Японии нового самолета радиоэлектронной борьбы на базе нового японского среднего военно-транспортного самолета Kawasaki С-2 (с) Kawasaki Heavy Industries

Общая стоимость программы создания данного самолета РЭБ оценивается ATLA в 46,5 млрд иен, без учета постройки опытных образцов. Первые 15 млрд иен, на которые подписан первоначальный контракт, выделены в счет оборонного бюджета 2020 финансового года, еще 10 млрд иен будут выделены в счет оборонного бюджета 2021 финансового года.

Планируется, что на первом этапе будут изготовлены два опытных образца нового самолета РЭБ, предварительные испытания которых должны быть завершены к концу 2026 финансового года. Затем будут построены два предсерийных образца, полная программа испытаний всех четырех самолетов должна быть законцена к 2032 финансовому году.

Общее количество планируемых к постройке самолетов этого типа не сообщается, но ATLA оценивает стоимость одного серийного самолета в 48 млрд иен (460 млн долл).

Новые самолеты РЭБ должны заменить входящие сейчас в состав эскадрильи РЭБ крыла боевой подготовки ВВС Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума один самолет ЕС-1 (переоборудованный из военно-транспортного самолета Kawasaki C-1) и два самолета YS-11EA.

Ранее по контракту с ATLA корпорацией KHI на основе военно-транспортного самолета Kawasaki С-2 был создан самолет радио- и радиотехнической разведки RС-2. Опытный образец RC-2 был переоборудован из второго летного прототипа ХС-2 и начал испытания в 2018 году. В 2020 году этот борт был передан в эксплуатацию в состав эскадрильи радиотехнической разведки крыла боевой подготовки ВВС Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума, но сведения о дальнейших серийных закупках отсустствуют.

К настоящему времени KHI поставила министерству обороны Японии 11 серийных военно-транспортных самолетов С-2 из 15 законтрактованных. Всего планируется к закупке 40 серийных самолетов С-2 в транспортном варианте.

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Страны
Япония
Продукция
c-2
Компании
Kawasaki
Проекты
2020-й год
Военные учения
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