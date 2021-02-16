Что произошло с самым большим военным самолетом в мире

На месте происшествия с противолодочным самолётом Ту-142 работает комиссия Северного флота (СФ), сообщила пресс-служба СФ.

«14 февраля в ходе выполнения планового полёта самолета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета. Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Северного флота», - сказано в сообщении.

Ранее информированный источник сообщил Интерфаксу, что Ту-142 экстренно сел под Вологдой из-за отказа двигателя.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости.

По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.