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Что произошло с самым большим военным самолетом в мире

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Источник изображения: vpk-news.ru

На месте происшествия с противолодочным самолётом Ту-142 работает комиссия Северного флота (СФ), сообщила пресс-служба СФ.

«14 февраля в ходе выполнения планового полёта самолета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета. Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Северного флота», - сказано в сообщении.

Ранее информированный источник сообщил Интерфаксу, что Ту-142 экстренно сел под Вологдой из-за отказа двигателя.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. 

По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-142
Проекты
NATO
СФ
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