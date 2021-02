Эмиратский зонд Hope отправил первый снимок Марса

Эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в воскресенье, 14 февраля.

The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF

