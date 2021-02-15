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Американских военных обучат воевать на украинских танках

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Источник изображения: Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Украина отдала американским военным свой танк Т-84 для учебных испытаний. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью The National Interest.

Ранее такой танк был замечен на полигоне Юма в Аризоне. Автор материала отметил, что на данной площадке чаще всего появляется иностранная техника, предназначенная для обучения солдат.

В этой же статье говорится, что Украина предоставила американским военным боевое средство специально для ознакомления. Уточняется также, что украинскую технику, а именно модифицированную машину Т-80, видят на полигонах США не в первый раз. В 2003-м также американцами была приобретена партия из четырех танков Украины для их тестирования на Абердинском испытательном полигоне.


Мария Романова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Т-80
Т-84 Оплот
Проекты
Военные учения
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