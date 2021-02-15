Зеленский поручил расследовать гибель трех военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Тарану и главнокомандующему вооруженными силами (ВСУ) Руслану Хомчаку расследовать гибель трех военных в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера в воскресенье, 14 февраля.

Для расследования он поручил Хомчаку и Тарану «срочно прибыть» на территорию Донбасса.

«Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра», — говорится в сообщении украинского лидера.

Также Зеленский принес соболезнования родным и близким погибших.

В настоящий момент на месте происшествия находится замглавы президентского офиса Роман Машовец.

По данным офиса Зеленского, военные погибли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Капитан ВСУ Александр Войтенко, старший солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Они перемещались по территории подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, чтобы проверить несение службы и смену военнослужащих на огневых позициях.

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) отметили, что украинские силовики подорвались на минах. По словам официального представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего, у военных не было при себе уточненных карт минных полей, из-за этого они «забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ», пишет Луганский информационный центр.

Один силовик погиб на месте, а двое скончались позднее, не дождавшись оказания медицинской помощи, добавил Осадчий.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.