Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы

Руководитель проектов инновационного развития «Ростеха» Виктор Славянцев о необходимости создания опережающих научно-технологических заделов по ключевым направлениям развития науки и техники, которые позволят достичь технологического превосходства России.

Внастоящее время по функциональным материалам для радиоэлектроники у РФ сохраняется значительная зависимость от импорта, но, конечно, многие компании борются за преодоление этой «электронной» отсталости. Среди них и госкорпорация «Ростех», на которую возложена задача ответить на вызовы технологической безопасности страны, от чего напрямую зависит суверенитет. Руководитель проектов инновационного развития корпорации Виктор Славянцев рассказал «Эксперту Online» об импортозамещении в композитных материалах, о создании новейших сетей 5G, о двигателях и энергоустановках, а также о перспективах создания устройств на «домашней» компонентной базе.

- Виктор Васильевич, какова, на ваш взгляд, главная цель развития высокотехнологичного производства в нашей стране?

- Очевидно, что перед нами остро стоят задачи укрепления национального суверенитета и независимости от политики западных государств. Как показывает опыт, их решение невозможно без должного обеспечения технологической безопасности, развития собственных наукоёмких разработок и замены импортных комплектующих отечественными высокотехнологичными изделиями.

В этом отношении показательна ситуация с американскими композитными материалами для самолета МС-21, которые перестали поступать после очередного введения антироссийских санкций. Разумеется, нам удалось достойно выйти из положения, заменив недостающие комплектующие российскими изделиями. Однако, в дальнейшем стоит действовать на опережение и заранее формировать научно-технологические заделы (НТЗ) по ключевым направлениям, не дожидаясь кризисных ситуаций.

- Каким образом, по вашему мнению, можно решить задачу обеспечения компонентной независимости нашей страны от зарубежных компаний?

- Чтобы наша техника была широко задействована на рынке и развивалась активнее, мы должны мотивировать российских заказчиков поддерживать ее производство — покупать отечественный продукт, а не отдавать свои предпочтения импорту, как это зачастую происходит сейчас.

Часто высказываемая позиция об использовании «наилучших доступных на рынке технологий» имеет право на жизнь, только если они имеют отечественное происхождение. В противном случае российские потребители перспективных технических решений работают на развитие иностранных компаний, а не российских.

- Как вы думаете, какие технологии нужно ставить сейчас в приоритет для достижения самостоятельности?

- По функциональным материалам для радиоэлектроники мы до сих пор в ряде областей зависимы от импорта. А ведь именно на электронике сейчас завязано все: управление самолетами, вертолетами и вооружением, высокотехнологичными производственными системами. Поэтому в первую очередь я бы сконцентрировался на данном направлении развития — тем более, что талантливые разработчики у нас есть, и тут достаточно будет поставить амбициозную цель и выделить соответствующее финансирование.

Аналогично следует активизировать разработки отечественного инженерного программного обеспечения для применения в процессах проектирования и производства высокотехнологичных продуктов. В том числе перспективных решений в сфере искусственного интеллекта.

- Смогут ли изменения почувствовать рядовые потребители, которые покупают обычную гражданскую продукцию?

- Обязательно! При решении задач диверсификации создаваемые новые технологии будут использоваться в самых разнообразных изделиях. Например, мы вполне можем ожидать появления пользовательской электроники, созданной на отечественной элементной базе.

- Над какими ноу-хау сейчас трудится ваша корпорация?

- Мы работаем по многим перспективным направлениям. Так, в Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» создают перспективные полимерные композитные и керамические материалы для космоса и авиации. Специалисты ГНИИХТЭОC изучают новые химические соединения, а усилия НПО «Орион» сосредоточены на оптике и фотоэлектронике.

- В заключение, вы могли бы назвать самые прорывные инновации «Ростеха» за прошедший год?

- Таких было немало. Но, пожалуй, самым знаковым событием стал первый полет российского самолета МС-21 с двигателями ПД-14, которые были разработаны и произведены в ОДК. Это наш новейший, отечественный двигатель мирового класса, ставший большим шагом в области импортозамещения.

Двигатели ТВ7-117СТ-01 впервые подняли в небо еще один пассажирский самолет — Ил-114. Это важный шаг в будущее региональной авиации. Впрочем, на этом прорывы в сфере двигателестроения не заканчиваются — например, вертолетные двигатели ВК-650В и ВК-1600В разработки ОДК успешно прошли макетные комиссии, полностью утвержден облик перспективных двигателей.

Продолжаются перспективные разработки: защищен технический проект двигателя ПД-8, в ОДК проведены испытания демонстрационного вентилятора с лопатками из полимерных композиционных материалов на двигателе ПД-14, технологии которого будут использованы в двигателе ПД-35.

Есть новое и в энергетике — если раньше предприятия корпорации выпускали газотурбинные установки на 16-25 мегаватт, то сейчас мы готовы к серийному производству газовых турбин большой мощности ГТД-110М. Они не имеют отечественных аналогов в классе 90-130 МВт и обладают конкурентоспособными характеристиками на уровне газотурбинных двигателей ведущих мировых производителей.

Первый отечественный дизель-газотурбинный агрегат М55Р морского назначения успешно прошел испытания и был передан заказчику. Заключены контракты на поставку этих двигателей.

Дмитрий Алексеев-Раздольный