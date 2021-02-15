Северный флот на учениях в Арктике отработал уничтожение баз террористов

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты на учениях в Печенгском районе Мурманской области отработали тактику борьбы с незаконными вооружёнными формированиями в условиях Крайнего Севера и Арктики, сообщил в воскресенье Северный флот (СФ).

"Морские пехотинцы выполнили огневой налет на снегоходах на базовый лагерь условных террористов. Были задействованы группы разведчиков соединения морской пехоты со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой", - говорится в сообщении.

В ходе учений, в частности, отработаны "налёт на вооруженную группу условного противника для захвата "языка", наведение ударной авиации и артиллерии по лагерю и зачистку территории", информирует штаб СФ.