Войти
Интерфакс-АВН

Северный флот на учениях в Арктике отработал уничтожение баз террористов

266
0
+1
Морские пехотинцы Северного флота
Морские пехотинцы Северного флота.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты на учениях в Печенгском районе Мурманской области отработали тактику борьбы с незаконными вооружёнными формированиями в условиях Крайнего Севера и Арктики, сообщил в воскресенье Северный флот (СФ).

"Морские пехотинцы выполнили огневой налет на снегоходах на базовый лагерь условных террористов. Были задействованы группы разведчиков соединения морской пехоты со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой", - говорится в сообщении.

В ходе учений, в частности, отработаны "налёт на вооруженную группу условного противника для захвата "языка", наведение ударной авиации и артиллерии по лагерю и зачистку территории", информирует штаб СФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
30.07.2020
Расчеты "Панцирей" Северного флота выполнили стрельбы на острове Котельный в Арктике
11.03.2020
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике
07.11.2019
Polityka (Польша): подводные игры НАТО и России. Польша говорит "я пас"
29.04.2019
Заседание Коллегии Министерства обороны России, в том числе по реконструкции аэродромов
29.04.2019
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
22.05.2017
Армия рвется в технологические лидеры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль