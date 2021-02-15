Раскрыты особенности российской системы предупреждения о ракетном ударе

Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев рассказал об уникальных особенностях российской системы предупреждения о ракетных нападениях (РСПН).

По его словам, РСПН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей, поэтому она способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, летающих со скоростью М=5-6 (число Маха).

"Наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы", — рассказал Боев в комментарии телеканалу "Звезда".

Он отметил, что в части производства локаторов цифровой обработки сигналов и самой системы используются самые современные методы обработки информации и боевые алгоритмы. По словам Боева, цель дальнейших работ по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН — создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

Российская СПРН обрабатывает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы, а также данные о космических объектах. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.

В основном используется РЛС "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области. В 2021 году планируют достроить станцию в Коми.