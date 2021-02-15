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Советская «Волга» продолжит защищать Россию и Белоруссию от ракет США

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новоси

Советская радиолокационная станция (РЛС) «Волга», размещенная на российской базе в Белоруссии, снова может стать актуальна. Об этом заявил в эфире телеканала «Звезда» начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении ВКС России Андрей Ревенок, передает ТАСС.

РЛС продолжит защищать Белоруссию и Россию от ракет США в случае, если американские системы противоракетной обороны (ПРО) все же будут размещены в Европе. Ревенок подчеркнул, что такие системы выполняют не только функции защиты от нападений, но и сами могут быть средством нанесения ударов.

Сейчас российская станция стоит на боевом дежурстве и «выполняет свою задачу в установленном секторе обзора», отметил представитель ВКС.

РЛС «Волга» является частью российской системы предупреждения о ракетном нападении, которая также распространяется на Белоруссию по договору о Союзном государстве. Объект, расположенный в районе белорусского города Барановичи, входит в структуру ВКС России. Он был создан в 1980-х годах в ответ на размещение американских ракет Pershing-2 на территории ФРГ.

«Волга» контролирует территории Западной Европы, районы патрулирования подводных лодок НАТО в Норвежском море и на Севере Атлантического океана. Станция может фиксировать баллистические ракеты в полете, способна идентифицировать космические объекты и отслеживать их траекторию от старта до точки падения.


Ксения Богачева

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Страны
Белоруссия
Германия
Норвегия
Россия
США
Продукция
Pershing II
Волга РЛС
Проекты
NATO
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