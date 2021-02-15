Немецкие Tornado ещё полетают

Истребители Panavia Tornado прослужат минимум до 2030 года. Вчера, 13 февраля, портал janes.com сообщил о том, что первый из 85 самолётов, прошедших процедуру продления срока службы, поднялся в небо.

«Решение Министерства обороны имело решающее значение для трудоёмкого этапа ремонта фюзеляжа. Согласно этому решению, все 85 Tornado должны оставаться в эксплуатации до конца 2030 года. Это может быть достигнуто только в том случае, если будет проделана столь обширная работа», — сообщили в пресс-службе ВВС Германии.

Процесс обслуживания истребителя Panavia Tornado Источник изображения: janes.com

Продление срока службы с 6000 до 8000 лётных часов требует почти полной разборки самолёта. Этот процесс проходит на предприятии Airbus Defense and Space Manching. Каждый истребитель подвергается разборке, после чего определяется перечень деталей, требующих замены.