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Опционально пилотируемый синхроптер K-Max пройдет испытания в 2021 году

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Опционально пилотируемый синхроптер K-Max
Опционально пилотируемый синхроптер K-Max.
Источник изображения: Giphy

Американская компания Kaman в первом полугодии 2021 года приступит к летным испытаниям опционально пилотируемого синхроптера K-Max. Как пишет AINonline, во время испытаний специалисты компании будут проверять работу дополнительного модуля, который и позволяет конвертировать пилотируемый вертолет в опционально пилотируемый.

Синхроптером называется летательный аппарат вертолетного типа с поперечным расположением двух несущих винтов, плоскости вращения которых расположены под углом друг к другу и пересекаются. Для избежания перехлеста лопастей в полете вращение винтов жестко синхронизировано. Несущие винты вращаются в противоположных направлениях. Считается, что синхроптером в режиме висения и на малой скорости полета управлять легче, чем обычным вертолетом.

При длине 15,8 метра и высоте 4,14 метра синхроптер K-Max оснащен винтами диаметром 14,7 метра каждый. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 5,4 тонны. Аппарат может развивать скорость до 185 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 500 километров. Серийное производство синхроптеров K-Max ведется с 1991 года. В 2003 году оно было остановлено из-за отсутствия заказов на новые машины, однако в 2015 году Kaman возобновила выпуск K-Max.

Разработка опционально пилотируемой версии K-Max ведется с начала 2019 года. Заказчики смогут приобрести либо новые вертолеты с уже установленной системой дистанционного управления, либо отдельно комплекты системы опционального пилотирования, которые можно будет установить на уже эксплуатируемые K-Max. Новая версия синхроптера будет поставляться как военным, так и гражданским.

С 2019 года Kaman также занимается разработкой автономной беспилотной версии K-Max для Морской пехоты США. В текущей версии беспилотные K-Max могут выполнять автономные полеты лишь частично: взлет и посадка контролируются операторами, значительная часть полета также проходит под управлением операторов. Благодаря модернизации беспилотники смогут выполнять автономные полеты с минимальным привлечением операторов.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
K-MAX
Проекты
БПЛА
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