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Ростех запустит серийное производство гражданских станций тропосферной связи

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Ростех запустит серийное производство гражданских станций тропосферной связи
Ростех запустит серийное производство гражданских станций тропосферной связи.
Источник изображения: industry-hunter.com

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) запустит в 2022 году серийное производство цифровых помехозащищенных станций тропосферной связи гражданского назначения «Гроза». Новое оборудование позволит обеспечить связь в радиусе 230 км в труднодоступных и малонаселенных районах. 

В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге. В состав изделия также входит высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов. Станция «Гроза» разработана НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» и будет производиться на мощностях предприятия. 

Главным преимуществом новой аппаратуры перед зарубежными и отечественными аналогами станет дальность связи и скорость информационного потока. Оборудование позволит передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. 

Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах, но мы видим большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке. В настоящее время высокоскоростные тропосферные станции в России серийно не выпускаются. Наше решение может стать экономически выгодной альтернативой спутниковой связи, поскольку его применение не требует аренды спутникового канала. Разработка позволит обеспечить связью труднодоступные районы в горной местности, вдоль береговых линий, на Крайнем Севере и в других удаленных точках страны. Серийное производство планируется начать в 2022 году, мощности нашего предприятия позволят выпускать около 120 станций в год, — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Заем ФРП на 335 млн рублей предоставлен по программе «Конверсия». Запуск первого в России серийного производства отечественных станций тропосферной связи гражданского назначения, с уровнем локализации порядка 85%, позволит провести скоростной интернет даже в самые удаленные части страны. Это соответствует национальным целям в области цифровой трансформации, по которым к 2030 году не менее 97% домохозяйств должны быть обеспечены высокоскоростным доступом к интернету, в том числе жители малых и труднодоступных населенных пунктов, — сообщил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Как ожидается, основными пользователями оборудования станут операторы связи, органы государственной власти, энергетические, нефтяные и газовые компании.

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