Ростех запустит серийное производство гражданских станций тропосферной связи.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) запустит в 2022 году серийное производство цифровых помехозащищенных станций тропосферной связи гражданского назначения «Гроза». Новое оборудование позволит обеспечить связь в радиусе 230 км в труднодоступных и малонаселенных районах.
В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге. В состав изделия также входит высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов. Станция «Гроза» разработана НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» и будет производиться на мощностях предприятия.
Главным преимуществом новой аппаратуры перед зарубежными и отечественными аналогами станет дальность связи и скорость информационного потока. Оборудование позволит передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.
Как ожидается, основными пользователями оборудования станут операторы связи, органы государственной власти, энергетические, нефтяные и газовые компании.