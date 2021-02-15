За внешний вид бронемашину «Ласок 4-П» обозвали «Чумным доктором»

В США заинтересовались новым российским бронеавтомобилем «Ласок 4-П», который можно транспортировать вертолетом.

Необычную компактную машину The Drive называет бронированным багги и отмечает, что она «выглядит как мобильный чумной доктор».

«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», - комментирует издание специфический внешний вид техники.

При этом отмечается возможность перемещать ее с помощью широко распространенного вертолета Ми-8. Необходимая для этого компактность частично объясняет необычный внешний вид машины. Но есть и другие причины.

Транспортное средство имеет очень мало общего с легкими гусеничными машинами, бронированными вездеходами или квадроциклами. Похоже, что в основе конструкции лежало решение использовать V-образный корпус для защиты от взрывных устройств или мин. Вероятно, это привело к необычной угловатой конструкции кузова, пишет издание.

Также сообщается, что за счет рациональных углов наклона броневых поверхностей общая толщина элементов стальной брони корпуса не превышает 4,5 мм, а толщина лобовой брони местами составляет 6-8 мм. При этом используется пуленепробиваемое стекло, и в целом автомобиль должен соответствовать уровню баллистической защиты 4-го или 5-го класса, говорит РГ.