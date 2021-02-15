Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Множество российских станций системы предупреждения о ракетном нападении были уничтожены под давлением США, рассказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России Андрей Ревенок.

"Да, ведь станция, которая была построена в Енисейске, она строилась под систему предупреждения о ракетном нападении, но Соединенные Штаты Америки считали, что это радиолокационная станция для системы противоракетной обороны, и строительство радиолокационных станций типа "Дарьял" и "Дарьял-УМ" было приостановлено, станции были разрушены, взорваны", - сказал Ревенок в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

Сейчас российская СПРН решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства. Её первый эшелон состоит из группировки спутников ЕКС, второй – из наземных радиолокационных систем.