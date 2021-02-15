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РИА Новости

Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН

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Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Множество российских станций системы предупреждения о ракетном нападении были уничтожены под давлением США, рассказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России Андрей Ревенок.

"Да, ведь станция, которая была построена в Енисейске, она строилась под систему предупреждения о ракетном нападении, но Соединенные Штаты Америки считали, что это радиолокационная станция для системы противоракетной обороны, и строительство радиолокационных станций типа "Дарьял" и "Дарьял-УМ" было приостановлено, станции были разрушены, взорваны", - сказал Ревенок в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

Сейчас российская СПРН решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства. Её первый эшелон состоит из группировки спутников ЕКС, второй – из наземных радиолокационных систем.

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Страны
Россия
США
Продукция
Дарьял
Проекты
СККП
СПРН
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