Войти
РИА Новости

Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана

246
0
0
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Philip Diab

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может превратить страну в убежище для террористов.

"Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет", - сказал Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не хочет оставаться в Афганистане "дольше, чем необходимо".

"Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов", - отметил Столтенберг.

"Предстоящие дни и недели важны. Состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США, и я ожидаю, что союзники проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане", - сказал генсек НАТО.

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Медицина
Похожие новости
03.08.2020
Наша армия, вид с тыла. О войсках, которые всегда остаются "в тени"
16.06.2020
Станет ли ВПК "третьим слоном" грузинской экономики
15.01.2020
Соединенным Штатам нечем ответить на иранскую оплеуху
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
24.09.2014
Для Латвии сгодится, для Англии уже нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль