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В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении

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Источник изображения: Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом генеральный конструктор СПРН и генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев сообщил в эфире телеканала «Звезда».

«В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал он.

По словам Боева, главной задачей, которую удалось решить, была обработка информации и ее передача на высшие командные пункты с использованием новых технологий и высокопроизводительных вычислительных средств.

По данным телеканала, дальнейшие работы по развитию СПРН направят на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

Ранее Боев заявил, что группировка из 12 тысяч спутников, запускаемых компанией Starlink Илона Маска, может быть использована в военных целях, и увидел в этом угрозу для России.


Рахиль Деньгина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Боев Сергей
Илон Маск
Проекты
2020-й год
СПРН
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