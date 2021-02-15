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ТАСС

ЦУП завершил подготовку к выведению грузового корабля "Прогресс" на орбиту

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Центр управления полетами
Центр управления полетами.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Корабль доставит на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды и около 1,4 тонны различного оборудования и материалов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Подготовка подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) к выведению грузового корабля "Прогресс МС-16" на орбиту завершена. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в воскресенье.

"Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") завершил плановые работы по подготовке к выведению на орбиту Земли транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" и его последующей стыковке к российскому сегменту Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в 07:45 мск в понедельник со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Примерно через девять минут она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16".

Впервые после ноября 2018 года полет российского грузового корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Пирс" запланирована примерно на 09:20 мск в среду.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1,4 тонны различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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