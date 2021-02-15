Путин: Запад изменил настрой в отношении новых российских вооружений

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал об изменении настроений в зарубежных странах по вопросу о новых видах вооружения в России.

"...В сфере военного строительства... сначала тоже как над вакциной хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения", - сказал Путин на встрече с главредами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".

Он добавил, что теперь эти новые виды вооружений предлагается включать в повестку переговоров. "Сейчас уже говорят, что чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы тактического и стратегического оружия. Я уже не говорю про "Авангард" и все остальное наше гиперзвуковое оружие", - пояснил он.

Российское гиперзвуковое оружие Путин презентовал в послании Федеральному собранию в 2018 году – речь о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область). Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.