ЦПК сконцентрируется на экспериментах для полетов человека за пределы околоземных орбит

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полетов в дальний космос

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина будет сконцентрирован на исследованиях, которые связаны с полетами человека за пределы околоземных орбит. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу.

"ЦПК в последние годы не так часто привлекался к науке, уделяя основное время учебе космонавтов. А тут вместе с химиками выступили постановщиками важнейшего эксперимента, и это означает разворот к тому, чтобы сконцентрироваться на экспериментах, связанных с созданием технологий для пилотируемых полетов за пределами околоземных орбит и геомагнитного поля", - написал Рогозин в Telegram, комментируя информацию о полете космонавта Антона Шкаплерова на МКС, где он начнет испытания материала для защиты от радиации.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полетов в дальний космос. "Поэтому эксперимент имеет огромное значение для будущих межпланетных экспедиций", - отметил он.

По словам Рогозина, если в процессе эксперимента будет получен хороший результат, материал будет использоваться для изготовления одежды для космонавтов и обивки кают орбитальных станций и пилотируемого корабля "Орел".

Ранее Роскосмос сообщил, что Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Центр подготовки космонавтов изобрели многослойный полимер - углеродный композит для защиты от космического воздействия. В свою очередь Шкаплеров сообщил, что полетит на МКС в октябре, где начнет испытания ткани.

Для проведения эксперимента потребуется больше полугода. На МКС будут размещены специальные датчики. Одни будут обернуты новой тканью, другие - нет. Они будут экспонироваться внутри самой станции и, возможно, во время выхода в открытый космос.