В Петербурге произошло возгорание на строящемся атомном ледоколе "Урал"

Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в Петербурге на атомном ледоколе "Урал", строящемся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), оно уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"Произошло возгорание на ледоколе "Урал", на площади 5 квадратных метров. Локализовали собственными силами. Ущерба нет", - сказала собеседница агентства.

Атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В октябре 2020 года головной универсальный ледокол "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят серийные ледоколы проекта 22220 – "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.