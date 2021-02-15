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Натовский стратег осмотрел в Эстонии будущий плацдарм блока

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эстонию посетил глава Командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата. Он ознакомился с ситуацией в регионе и деятельностью войск альянса в стране, пишет err.ee.

«Военная мощь НАТО основывается на синергии - общих усилиях по обеспечению и укреплению сотрудничества. Вклад Эстонии в развитие эффективности и силы альянса раскрывается посредством ее участия в операциях и развитии национальных вооруженных сил», - сказал генерал Ланата.

Командование НАТО по трансформации, располагающееся в Норфолке (США), является одним из двух стратегических управлений альянса. Оно отвечает за наблюдение и анализ изменений, влияющих на поле боя будущего. Также командование отвечает за разработку доктрин и программ развития объединенных вооруженных сил для соответствия последних современным требованиям.

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Страны
США
Эстония
Проекты
NATO
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