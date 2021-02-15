В США российские атомные подлодки назвали реальной угрозой для НАТО

Активное развитие инновационных технологий в сфере атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России представляет собой новые уровни угрозы для НАТО. Об этом пишет американское The Diplomat.

Автор публикации Арно Собреро указывает, что после распада СССР количество и качество атомных подводных лодок в составе ВМФ России стало уменьшаться, но данную тенденцию удалось остановить в 2000 году.

Согласно данным издания, оборонный бюджет России «достиг пика в $90 млрд в 2015 году и стабилизировался на уровне $65 млрд в 2019 году».

В публикации также отмечается, что Россия сокращает сроки изготовления современных АПЛ, для производства которых, среди прочего, использует инновационные разработки.

В пример приводятся подводные лодки проекта 885 («Ясень») и 955 («Борей»). Также указывается на другой прогресс: если на постройку и ввод в эксплуатацию головного крейсера «Юрий Долгорукий» ушло 16 лет, то четвертый представитель этого класса «Князь Владимир» передается флоту уже за шесть лет.

Кроме того, автор подчеркивает, что по ряду направлений ВМФ России остается на одном уровне или опережает западных соперников.

Ранее в феврале стало известно, что ВМФ в 2022 году получит две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки». Субмарины являются второй и третьей по счету в проекте 677. Первой в проекте стала подлодка «Санкт-Петербург» — ее передали флоту в опытную эксплуатацию в 2010 году.

Помимо этого, уже началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя — АПЛ «Белгород». Сейчас атомный крейсер готовится впервые выйти в море.