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Российская газета

Иранский БТР Rakhsh приняли на вооружение

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Источник изображения: rg.ru

Стали известны характеристики новых иранских гусеничных бронетранспортеров Rakhsh, переданных несколько дней назад пограничным подразделениям Сил охраны правопорядка.

Это сравнительно легкая гусеничная машина, ее боевая масса - около 11000 кг. Ходовая часть имеет по пять опорных катков с каждой стороны. Моторный отсек - в передней части корпуса справа, рядом отделение управления. В корме имеются люки для посадки и высадки десанта.

Помимо механика-водителя и командира в БТР помещается еще шесть военнослужащих. Длина - 4,95 метра, высота - 2,11 метра, ширина - 2,28 метра.

Тип и мощность устанавливаемого дизельного двигателя пока неизвестны. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по топливу - 450 км.

Судя по видеоматериалам, на бронетранспортеры установлены дистанционно управляемые боевые модули. В качестве вооружения применены китайские 12,7-мм пулеметы W-85 или их копии, выпускаемые в Иране.

БТР Rakhsh является не первой иранской попыткой самостоятельно создать гусеничный транспортер. Машины такого класса проектировали и испытывали еще во времена войны с Ираком. Правда, тогда все ограничилось опытными образцами.

В настоящее время также прорабатываются варианты по улучшению характеристик старых советских БТР-50 и БТР-60, которые еще имеются в вооруженных силах страны.


Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Иран
Китай
Продукция
БТР-50
БТР-60
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