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Интерфакс-АВН

Российский космонавт проведет испытания нового противорадиационного материала в открытом космосе

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МКС
Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.
Источник изображения: Re-actor.ne

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Испытания нового материала из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации начнутся на Международной космической станции (МКС) осенью, сообщил космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров.

"Когда я полечу в октябре, во время моего космического полета я мог бы начать этот эксперимент. Он, конечно, будет длительный, потому что надо будет экспонировать не один месяц и даже не полгода. Надо понимать, насколько защищает эта ткань от радиации", - сказал Шкаплеров в эфире программы "Большой космос" на Youtube-канале "Роскосмос ТВ".

По его словам, эксперимент, возможно, также пройдет во время выхода в открытый космос, где радиационный фон выше, чем на станции.

В декабре 2019 года в "Роскосмосе" сообщили, что данные эксперимента по изучению влияния радиации на организм космонавтов позволили установить, что получаемая ими доза облучения ниже, чем считалось ранее.

"Оказалось, что дозы радиации, которые получают внутренние органы космонавтов на околоземной орбите, в разы меньше, чем думали ранее", - отметили в госкорпорации.

Эти данные удалось получить на МКС, где на протяжении нескольких лет проходит космический эксперимент "Матрешка-Р". Его цель - максимально точно оценить радиационную нагрузку на организм космонавтов.

"Этот результат очень важен для планирования длительных полетов, он означает, что можно лететь дальше и дольше. Хотя в целом, конечно, задача снижения нагрузки на организм сохраняется", - сообщили в "Роскосмосе".

Данные, получаемые в ходе эксперимента, позволят прогнозировать радиационный риск в будущих космических проектах, в том числе при освоении дальнего космоса.

Специалисты считают космическую радиацию основным сдерживающим фактором при освоении дальнего космоса. Уже при полетах к Луне длительность нахождения около спутника Земли ограничена месяцем. Как сообщал возглавлявший в 2018 году головной институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш Олег Горшков, для изучения и освоения Луны нужны технологии, которыми пока человечество не обладает.

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