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Российская газета

"Чумной доктор": бронемашина "Ласок 4-П" удивила The Drive

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Источник изображения: ПКЦ "Инновационное Шасси"

В США заинтересовались новым российским бронеавтомобилем "Ласок 4-П", который можно транспортировать вертолетом.

Необычную компактную машину The Drive называет бронированным багги и отмечает, что она "выглядит как мобильный чумной доктор".

"Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", - комментирует издание специфический внешний вид техники.

При этом отмечается возможность перемещать ее с помощью широко распространенного вертолета Ми-8. Необходимая для этого компактность частично объясняет необычный внешний вид машины. Но есть и другие причины.

"Транспортное средство имеет очень мало общего с легкими гусеничными машинами, бронированными вездеходами или квадроциклами. Похоже, что в основе конструкции лежало решение использовать V-образный корпус для защиты от взрывных устройств или мин. Вероятно, это привело к необычной угловатой конструкции кузова", - пишет издание.

Автор публикации также предполагает, что некоторые части автомобиля могут быть покрыты какой-то синтетической тканью. Кроме того у транспортного средства, судя по всему, сзади имеется отсек для перевозки груза.

Также сообщается, что за счет рациональных углов наклона броневых поверхностей общая толщина элементов стальной брони корпуса не превышает 4,5 мм, а толщина лобовой брони местами составляет 6-8 мм. При этом используется пуленепробиваемое стекло, и в целом автомобиль должен соответствовать уровню баллистической защиты 4-го или 5-го класса.

The Drive считаете, что такая техника повысит возможности российских десантников.



Михаил Русин

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Страны
Россия
США
Продукция
Ми-8
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