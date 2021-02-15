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Россия получит вызывающую цунами «подлодку сверхдержавы»

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны России готовится получить атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород» проекта 09852, являющуюся самой длинной субмариной в мире. Об этом пишут «Известия».

Газета отмечает, то длина АПЛ достигает 180 метров. Издание уверяет, что данную «субмарину можно считать последней подлодкой ушедшей сверхдержавы». «Хотя АПЛ официально была заложена уже после распада Советского Союза, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше», — говорится в публикации.

Газета напоминает, что «Белгород» станет первым штатным носителем ядерных торпед «Посейдон» (оружия «Судного дня»), с помощью которых «может быть нанесен ответный ядерный удар по территории вероятного противника в случае, если тот нападет первым». «Наибольшая плотность населения и наиболее крупные города и промышленные центры расположены вблизи береговой черты. Ядерный взрыв огромной мощности у территории противника, помимо самих поражающих факторов, вызовет еще и появление цунами», — уверяет издание.

Согласно газете, кроме «Посейдон», данная АПЛ может получить, в частности, автономный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р-ПМ» и атомные глубоководные станции (вроде АС-31 «Лошарик»).

В июне 2020 года в Forbes написали, что АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 и «Белгород» проекта 09852 являются самыми секретными российскими субмаринами.


Иван Потапов

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Россия
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Минoбороны РФ
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Ядерный щит
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